Katia Serra | Anche gli uomini devono arbitrare il calcio femminile solo donne è una forzatura

Katia Serra, ex calciatrice e oggi commentatrice Rai, ha parlato in un'intervista a Fanpage.it del percorso dell'Italia negli ultimi Europei femminili ma anche di altri temi. Come quello dell'assenza di arbitri uomini nei grandi tornei femminili: "Una forzatura da parte della Uefa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: katia - serra - uomini - forzatura

Tante atlete, dopo il ritiro, abbracciano lo schermo tv come commentatrici tecniche. Da Flavia Pennetta a Francesca Piccinini, da Rachele Sangiuliano a Katia Serra e Marta Pagnini. Tra congiuntivi, lacrime e rinnovi contrattuali - “ O ddio, mi è scappato il congiuntivo”. Per quanto strano, è stato uno dei tanti pensieri, lo scorso 11 agosto, di Rachele Sangiuliano, ex pallavolista, campionessa del mondo nel 2002, 106 presenze con la maglia azzurra tra il 2001 e il 2003.

Italia Femminile, Katia Serra carica le Azzurre: «Le semifinali sono alla portata delle ragazze, io ci credo» - Italia Femminile, le parole di Katia Serra, ex calciatrice e ora commentatrice per la Rai, sulla sfida di questa sera contro il Portogallo Dopo aver commentato per la Rai la finale degli Europei maschili vinta dall’Italia nel 2021, Katia Serra torna davanti al microfono per raccontare l’avventura dell’Italia femminile nel torneo continentale.

Katia Serra: «Italia femminile, con l’Inghilterra c’è il 40% di possibilità . Ma le giocatrici pensano di più…» - Katia Serra: «Italia femminile, con l’Inghilterra c’è il 40% di possibilità . Ma le giocatrici pensano di più…».

Katia Serra: Anche gli uomini devono arbitrare il calcio femminile, solo donne è una forzatura.

Katia Serra: “Anche gli uomini devono arbitrare il calcio femminile, solo donne è una forzatura” - Katia Serra, ex calciatrice e oggi commentatrice Rai, ha parlato in un’intervista a Fanpage. Lo riporta fanpage.it

Non solo uomini! Parliamo di calcio femminile con Katia Serra, ospite del Giffoni Sport - Spunti di riflessione con l'ex atleta e ora opinionista saranno l’evoluzione e la trasformazione del calcio femm ... Come scrive corrieredellosport.it