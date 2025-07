Kaiserslautern-Roma un tifoso giallorosso cade dagli spalti | accertamenti in ospedale non ha mai perso conoscenza

Istanti piuttosto concitati al termine della gara per la caduta di un sostenitore della Roma: ecco cosa è successo Attimi di spavento al Fritz-Walter Stadion di Kaiserslautern, dove da pochi minuti si è chiusa l’amichevole che ha visto la Roma imporsi sui padroni di casa grazie alla rete siglata da Evan Ferguson. Pochi istanti dopo il triplice fischio, infatti, un tifoso giallorosso è caduto dagli spalti molto probabilmente nel tentativo di arrampicarsi sulla vetrata. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Kaiserslautern-Roma, un tifoso giallorosso cade dagli spalti: accertamenti in ospedale, non ha mai perso conoscenza

