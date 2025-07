Kaiserslautern-Roma 0-1 | Ferguson on fire decide anche l' amichevole in Germania

Kaiserslautern (Germania) 26 luglio 2025 - Si conclude con una vittoria per 0-1 la prima amichevole di livello della Roma. Dopo le due goleade contro i dilettanti di Trastevere (14-0) e Unipomezia (9-0) i giallroossi si impongono per 0-1 anche in Germania in occasione del 125° anniversario del Kaiserslautern, avversaria di giornata dei capitolini. In gol ancora lui, ancora Evan Ferguson, il quale tramuta in rete l'errore di costruzione del portiere Krahl. Primo tempo. Per la prima amichevole di livello dopo le due sfide contro i dilettanti di Trastevere e Unipomezia, Gasperini riparte sostanzialmente dalla formazione tipo della sua Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kaiserslautern-Roma 0-1: Ferguson on fire, decide anche l'amichevole in Germania

