Juventus | Sancho a un passo intesa sul contratto

La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho, con un'intesa raggiunta per un contratto quinquennale da 6 milioni netti a stagione più bonus, come riportato da TuttoMercatoWeb. L'esterno inglese, fuori dai piani del Manchester United,

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

Sancho spinge per andare alla Juventus: c'è già l'accordo sul contratto Ora tocca a Comolli: deve cedere per sbloccare la trattativa con il Manchester United e anticipare la concorrenza del Nottingham Forest

La Juventus si avvicina sempre di più a Jadon Sancho Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero trovato l'intesa con il giocatore. Per arrivare alla chiusura definitiva dell'affare, però, sarà indispensabile la quadra con il Manchester United

Juventus, intesa per un quinquennale a 6 milioni con Sancho: col Man United ne ballano 7-8 - La Juventus continua a lavorare per portare Jadon Sancho a Torino, ma il trasferimento dell'esterno inglese

Calciomercato Juve, intesa sul contratto di Sancho: manca un unico nodo da sciogliere - Il calciatore inglese classe 2000 è in uscita dal Manchester United e ha espresso il desiderio di giocare in Italia con la maglia della Juventus.