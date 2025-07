Juventus offerta del Milan per Vlahovic

Milan: offerta da 18-20 milioni per Vlahovic, la Juventus valuta Il Milan è pronto a formalizzare un’offerta per Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus, con una proposta da 18-20 milioni di euro, come riportato da La Repubblica e TuttoMercatoWeb. I rossoneri, dopo aver ceduto Emerson Royal al Flamengo per 10 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, offerta del Milan per Vlahovic

In questa notizia si parla di: juventus - offerta - milan - vlahovic

Huijsen Real Madrid, ci sono conferme! Presentata l’offerta al giocatore! La Juventus osserva con interesse la trattativa: il motivo - Huijsen Real Madrid, arrivano conferme! C’è l’offerta al giocatore! La Juve osserva con interesse: ecco perchè Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid ha formalizzato oggi un’offerta contrattuale per Dean Huijsen, avviando trattative con il suo entourage per assicurarsi il giovane difensore spagnolo.

Juventus, offerta per Pintus: un indizio per Conte? La posizione del Real Madrid - La Juventus ha formulato un`offerta ad Antonio Pintus. è questa la novità riscontrata da Relevo, secondo il quale la dirigenza del club bianconero.

Clamoroso Osimhen, è arrivata l’offerta della Juventus: la reazione del Napoli spiazza tutti - La Juventus ha confermato il grande interesse nei confronti di Victor Osimhen ed ha avanzato una prima offerta per acquistare il calciatore dal Napoli nel prossimo mercato.

Il Milan studia l'offerta per Vlahovic: pronti 18 milioni per la Juventus Vai su X

AC Milan are strongly interested in Dusan Vlahovic for their No.9 role, alongside Gimenez. Juventus are open to selling, but a suitable solution is still needed. Potential move could happen in August | Matteo Moretto Vai su Facebook

Calciomercato, La Repubblica: “Il Milan ha l’offerta per Vlahovic, ecco come”; Il Milan studia l'offerta per Vlahovic: pronti 18 milioni per la Juventus; Vlahovic verso l’addio alla Juventus, summit decisivo a Torino: atteso l'agente, il Milan ci prova ma i bianconeri non fanno sconti.

Juventus, il Milan torna alla carica per Vlahovic - il Milan sta valutando con attenzione la possibilità di affondare il colpo per Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus. Riporta ilbianconero.com

Vlahovic Milan, pronta la prima offerta alla Juve ma... - Vlahovic Milan, i rossoneri sono pronti a presentare la prima offerta alla Juve per il serbo: l’alternativa è Kolo Muani del PSG Il calciomercato Milan di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e di ... Scrive milannews24.com