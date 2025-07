Juventus Next Gen ufficiale il tabellone della Coppa Italia Serie C | Primo Turno col Novara ecco i possibili accoppiamenti fino alla finale e tutte le date

Juventus Next Gen, è stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Serie C: Primo Turno col Novara, ecco il percorso dei bianconeri. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Serie C ha pubblicato il tabellone completo della Coppa Italia 202526. La Juventus Next Gen farà il suo esordio nel Primo Turno Eliminatorio contro il Novara: di seguito riportati tutti i possibili accoppiamenti dei bianconeri fino alla finale. Le gare del Primo Turno Eliminatorio saranno programmate nella giornata di sabato 16 agosto 2025 e domenica 17 agosto 2025. Modalità di svolgimento Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ufficiale il tabellone della Coppa Italia Serie C: Primo Turno col Novara, ecco i possibili accoppiamenti fino alla finale e tutte le date

