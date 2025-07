Juventus Next Gen Pro Vercelli | orario streaming LIVE e diretta tv Quando e dove vederla

la prima amichevole stagionale dei bianconeri. La stagione della Juventus Next Gen entra nel vivo. Dopo i primi giorni di intensa preparazione atletica, oggi pomeriggio i giovani bianconeri scendono in campo per la prima amichevole estiva. Un test subito probante e dal sapore di campionato, che vedrĂ la squadra di Massimo Brambilla affrontare la Pro Vercelli presso lo Juventus Training Center di Vinovo. Fischio d’inizio alle ore 17.00: non ci sarĂ diretta TV, ma la partita si potrĂ seguire grazie alla diretta testuale di , presente al JTC. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pro Vercelli: orario, streaming LIVE e diretta tv. Quando e dove vederla

In questa notizia si parla di: next - juventus - vercelli - orario

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Juve Next Gen, playoff centrati. Dall'incubo retrocessione al sogno Serie B; Serie C, il calendario della 32^ giornata su Sky: le partite e gli orari; Next Gen, date e orari delle amichevoli: Montero prepara la sua Juve.

Juventus Next Gen Pro Vercelli: orario, streaming LIVE e diretta tv. Quando e dove vederla - Quando e dove vederla la prima amichevole stagionale dei bianconeri La stagione della Juventus Next Gen entra nel vivo. juventusnews24.com scrive

Juventus Next Gen-Pro Vercelli: oggi la prima amichevole stagionale a Vinovo - Giovedì 26 luglio, alle ore 17:00, la Juventus Next Gen affronterà la Pro Vercelli in un'amichevole che si disputerà presso l' Allianz Training Center di Vinovo. Come scrive ilbianconero.com