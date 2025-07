Juventus Next Gen Pro Vercelli 0-4 LIVE | notte fonda ora Sow cala anche il poker

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pro Vercelli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della prima amichevole estiva dei bianconeri di Brambilla. (inviato allo Juventus Training Center di Vinovo) – La Juventus Next Gen inizia ufficialmente la sua stagione 202526. I bianconeri di Massimo Brambilla scendono in campo alle 17.00 nell’amichevole di Vinovo contro la Pro Vercelli per testare la condizione della squadra in vista dell’esordio in Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pro Vercelli 0-4: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Pro Vercelli 2? Rigore per la Pro Vercelli – Sow si infila in area e viene atterrato, calcio di rigore contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pro Vercelli 0-4 LIVE: notte fonda ora, Sow cala anche il poker

In questa notizia si parla di: juventus - next - vercelli - notte

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Vittima una donna residente in val Maira, riceveva chiamate anche di notte. Secondo il perito, l’accusato soffre di “discontrollo feticistico” Vai su Facebook

Juventus Next Gen Pro Vercelli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juventus Next Gen Pro Vercelli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della prima amichevole estiva dei bianconeri di Brambilla (inviato allo Juventus Training Center di Vinovo) – La J ... Scrive juventusnews24.com

Juventus Next Gen-Pro Vercelli: oggi la prima amichevole stagionale a Vinovo - Giovedì 26 luglio, alle ore 17:00, la Juventus Next Gen affronterà la Pro Vercelli in un'amichevole che si disputerà presso l' Allianz Training Center di Vinovo. Segnala ilbianconero.com