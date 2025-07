Juventus Next Gen prima amichevole per Brambilla | a Vinovo sfida con la Pro Vercelli

SarĂ una nuova stagione importante per la Juventus Next Gen, che dovrĂ cercare di mantenere il livello raggiunto nella scorsa annata, quando è riuscita a raggiungere i playoff. La formazione di Brambilla, che ieri ha scoperto in quale girone di Serie C sarĂ impegnata – in attesa che venga svelato il calendario completo – ha iniziato la preparazione estiva lo scorso 16 luglio e nella giornata di oggi comincerĂ a mettere i primi minuti nelle gambe, testando così i dieci giorni di lavoro. Primo test della stagione 20252026. Per la Juventus Next Gen è infatti tempo di prima amichevole stagionale, che è in programma alle ore 17 al Training Center di Vinovo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, prima amichevole per Brambilla: a Vinovo sfida con la Pro Vercelli

In questa notizia si parla di: juventus - next - brambilla - prima

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Next Gen | Le date della ripartenza La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen, agli ordini di Massimo Brambilla, è pronta a iniziare. Per domani, mercoledì 16 luglio, è in programma il raduno dei bianconeri presso l'Allianz Training Center di Vinovo. Cent Vai su Facebook

Brambilla e la Juve Next Gen ancora insieme: ufficiale il rinnovo; Juventus Next Gen, ufficiale il rinnovo di mister Brambilla fino al 2027; La Next Gen a Massimo Brambilla.

Juventus Next Gen-Pro Vercelli: oggi la prima amichevole stagionale a Vinovo - Giovedì 26 luglio, alle ore 17:00, la Juventus Next Gen affronterà la Pro Vercelli in un'amichevole che si disputerà presso l' Allianz Training Center di Vinovo. Da ilbianconero.com

Juventus Next Gen, ufficiale lo staff di Brambilla - Lo staff sarà fondamentale per accompagnare la crescita dei giovani talenti e supportare Brambilla nel percorso tecnico della Juventus Next Gen, con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre ... Scrive ilbianconero.com