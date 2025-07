Juventus Next Gen Novara Coppa Italia Serie C | si giocherà all’Allianz Stadium! Ufficiali data e orario del Primo Turno Eliminatorio

Juventus Next Gen Novara Coppa Italia Serie C: la partita andrĂ in scena all’Allianz Stadium! Ufficiali data e orario del Primo Turno Eliminatorio. La Juventus Next Gen farĂ il suo esordio in Coppa Italia Serie C contro il Novara, nel Primo Turno Eliminatorio. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso note data, orario e sede degli incontri. La sfida dei bianconeri di Massimo Brambilla si giocherĂ domenica 17 agosto alle ore 18.00 nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. LEGGI QUI: IL TABELLONE COMPLETO DELLA COPPA ITALIA SERIE C 202526 ModalitĂ di svolgimento Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Novara Coppa Italia Serie C: si giocherĂ all’Allianz Stadium! Ufficiali data e orario del Primo Turno Eliminatorio

La Juventus Next Gen debutta in Coppa Italia di Serie C contro il Novara: si gioca sabato 16 agosto all'Allianz Stadium, calcio d'inizio alle 18 Vai su X

Date importanti per la stagione della #Juve Next Gen Venerdì 25 luglio si scoprirà in che girone giocheranno i bianconeri (A/B) Sabato 26 luglio sorteggio Coppa Italia Serie C Lunedì 28 luglio sarà ufficiale il calendario della nuova stagione Vai su Facebook

