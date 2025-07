Juventus Next Gen la Seconda Squadra bianconera è vicina a riprendere Faticanti | l’accordo dovrebbe definirsi la prossima settimana

di Marco Baridon Juventus Next Gen, è praticamente a un passo il ritorno di quel giocatore tra le fila dei bianconeri: l’accordo è da definirsi nella prossima settimana. Come appreso da , è ormai vicinissimo il ritorno di Giacomo Faticanti alla Juventus Next Gen. Il centrocampista, che aveva giĂ trascorso la scorsa stagione in prestito nella Seconda Squadra bianconera, sta per tornare a Torino per continuare il suo percorso di crescita. L’ accordo con il Lecce, club proprietario del suo cartellino, dovrebbe essere definito la prossima settimana: il giovane talento pronto a tornare a disposizione della Juventus Next Gen per la stagione 20252026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, la Seconda Squadra bianconera è vicina a riprendere Faticanti: l’accordo dovrebbe definirsi la prossima settimana

