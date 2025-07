Juventus Next Gen Comenencia è destinato al salto in Serie B | è duello per l’esterno bianconero su cui sembra in vantaggio quel club! La situazione

Juventus Next Gen, Comenencia è prossimo al salto in Serie B! Duello in corso tra quelle squadre, ma una sembra in vantaggio. Livano Comenencia, giovane talento della Juventus Next Gen, sembra allontanarsi dal Pescara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, ha fissato una richiesta economica che ha reso difficile per il Pescara completare l'operazione. Nonostante l'interesse del Pescara, la trattativa sembra essere in fase di stallo. La Juventus, infatti, ha richiesto una cifra elevata per il giocatore, una somma che il Pescara non ha ritenuto congrua con il budget a disposizione.

