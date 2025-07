Juventus McKennie ai saluti spunta lo scambio con Cristante

Juventus-Roma: idea scambio McKennie-Cristante, ma la Roma punta su Pellegrini La Juventus ha proposto uno scambio alla Roma per rinforzare il centrocampo: Weston McKennie in giallorosso in cambio di Bryan Cristante, secondo TuttoMercatoWeb e La Gazzetta dello Sport. Igor Tudor, tecnico bianconero, cerca due mediani per completare il reparto, e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, McKennie ai saluti, spunta lo scambio con Cristante

McKennie Juventus, il texano risponde presente nel momento più delicato della stagione! I giornali premiano due aspetti della sua partita contro la Lazio: il giudizio - di Redazione JuventusNews24 McKennie Juventus, il suo esperimento da trequartista funziona nella sfida contro la Lazio: i giornali lo premiano!.

McKennie-Juventus, stavolta nessun intoppo. Il rinnovo si fa: cifre, durata e la differenza col passato - Stavolta sì, stavolta ci siamo. Stavolta non sarà la solita storia dell`estate da separato in casa e i mesi più caldi di rientro in gruppo.

Convocati Juventus: Vlahovic e Gatti ci sono. Formazione, un dubbio lega McKennie, Douglas Luiz e Costa - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani alle 18 all`Olimpico di Roma contro la Lazio,.

