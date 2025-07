Juventus idea Cristante a centrocampo | McKennie pedina di scambio?

La ripresa degli allenamenti alla Continassa, dove anche ieri la Juventus è scesa in campo per una doppia seduta, non ha distolto l’attenzione dal tema principale di quest’estate, ovvero il calciomercato. I bianconeri hanno infatti bisogno ancora di diversi tasselli per considerare completa la rosa e tra questi ci sarebbe anche la necessitĂ di rinforzare il centrocampo. Con Douglas Luiz in partenza si libererĂ un altro posto che la Vecchia Signora dovrĂ essere brava a riempire. Tra i tanti nomi circolati negli scorsi giorni, a partire da Hjumand fino ad arrivare ad AndrĂ©, l’ultimo in ordine cronologico sarebbe quello di Bryan Cristante. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, spunta l'idea di un clamoroso ritorno di Bonucci: c'è stato un incontro - C`è aria di rivoluzione tecnica intorno alla Juventus. Non solo le voci circa un eventuale ritorno di Antonio Conte in panchina, non solo i rumors.

