Rottura totale con il centrocampista brasiliano: il piano della dirigenza bianconera per il nuovo mediano da regalare a Tudor Alla Juventus è scoppiata anche la grana Douglas Luiz, con il brasiliano che non si è ancora presentato nel ritiro della Continassa iniziato giovedì mattina in vista della prossima stagione. Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.it I rapporti con il centrocampista erano giĂ tesi e si sono ulteriormente acuiti dopo il mancato ritorno sotto la Mole dell’ex Aston Villa. Douglas Luiz sarĂ sanzionato con un provvedimento disciplinare e una multa salata, oltre a rischiare di finire ai margini del gruppo di Tudor durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, ecco il sostituto di Douglas Luiz: anche Kelly nell’operazione