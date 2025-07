Juve prova a stringere per Sancho Gonzalez il ‘finanziatore’?

Torino, 26 luglio 2025 – Fuori Nico Gonzalez, oltre a Samuel Mbangula, e dentro Jadon Sancho? Forse. La Juve ci lavora, forte dell’accordo con l’attaccante del Manchester United e con l’argentino cercato sia in Italia che all’estero: servono gli incastri giusti, di quelli che nel mercato arrivano a dama in tempi un po’ più lunghi, con pazienza. La cosa certa è che Sancho non rientra nei piani dello United e la cessione è ormai acclarata, ma serve capire con quali modalità e cifre gli inglesi apriranno definitivamente la porta. Forse 18 milioni di euro non bastano e per questo si può pensare a un sacrificio di Nico Gonzalez, che piace all’Atalanta e anche all’Arabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve prova a stringere per Sancho. Gonzalez il ‘finanziatore’?

