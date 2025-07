La Juve deve fare di nuovo i conti con le plusvalenze: spunta la penalizzazione di 25 punti, cosa succede. Paolo Ziliani ha di nuovo attaccato la Juventus sulla questione plusvalenze. Il giornalista sportivo, nel precisare che l’Inter non ha potuto mettere a plusvalenza la cessione di Stankovic al Bruges per l’esistenza del ‘diritto di recompra’ in favore dei nerazzurri, ha poi fatto notare che la Juve invece ha fatto l’esatto contrario con alcuni suoi giocatori ceduti con la recompra (Mandragora e Orsolini sono quelli citati da Ziliani). Proprio in queste ore, però, la Juve è interessata nuovamente dal caos plusvalenze. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Juve, nuovo caos plusvalenze: maxi penalizzazione