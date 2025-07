Juve Next Gen Faticanti vicino al ritorno in bianconero | le ultime

Juve Next Gen, vicino il ritorno in bianconero di Faticanti dopo il prestito della scorsa stagione al Lecce: le ultime La Juve Next Gen è pronta a riabbracciare Giacomo Faticanti. Come riportato da .com Il giovane centrocampista classe 2004, già protagonista lo scorso anno con la maglia della Next Gen, è ormai vicinissimo a un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Next Gen, Faticanti vicino al ritorno in bianconero: le ultime

In questa notizia si parla di: next - juve - faticanti - vicino

Bologna-Juve: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A Bologna-Juve: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Dall’Ara di Bologna si giocherà la gara valevole per la 35ª giornata di Serie A tra Bologna-Juve.

La Juve saluta Vlahovic: 45 milioni, arriva il nuovo bomber - Certe storie nel calcio finiscono senza bisogno di proclami, con una progressiva disillusione che lentamente prepara il terreno al congedo.

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

? Giacomo #Faticanti è pronto a tornare alla #Juventus #NextGen Il centrocampista, tornato momentaneamente al Lecce dopo il prestito della scorsa stagione, vestirà ancora di bianconero Chiusura prevista per la prossima settimana @baridon Vai su X

Juve Next Gen, Faticanti vicino al ritorno in bianconero: le ultime - Juve Next Gen, vicino il ritorno in bianconero di Faticanti dopo il prestito della scorsa stagione al Lecce: le ultime La Juve Next Gen è pronta a riabbracciare Giacomo Faticanti. Da calcionews24.com

Juventus Next Gen, la Seconda Squadra bianconera è vicina a riprendere quel giocatore: l’accordo dovrebbe definirsi la prossima settimana - Juventus Next Gen, è praticamente a un passo il ritorno di quel giocatore tra le fila dei bianconeri: l’accordo è da definirsi nella prossima settimana Come appreso da JuventusNews24, è ormai viciniss ... Scrive juventusnews24.com