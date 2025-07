Juve Next Gen e derby infuocati all’orizzonte

L’incertezza in casa Rimini ha fatto quasi perdere di vista il prossimo campionato. Quello che inizierĂ il 24 agosto, quello che ieri ha mosso i primi passi. I biancorossi sono stati inseriti nel girone B, come nelle ultime stagioni. Questa volta in compagnia di diverse romagnole. Derby storici in vista con Forlì e il ripescato Ravenna. A portare la bandiera dell’Emilia Romagna c’è anche il Carpi. Insieme a loro, nel girone a 20 squadre, ci sono anche quattro formazioni toscane (Arezzo, Pianese, Pontedera e il rinato Livorno). Poi tre umbre (Gubbio, Perugia e Ternana), tre marchigiane (Ascoli, Vis Pesaro e i gemellati della Sambenedettese appena ritornati tra i professionisti), una molisana (Campobasso), una sarda (Torres), un’abruzzese (Pineto), una laziale (Guidonia Montecelio) ed una piemontese (Bra). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Juve Next Gen e derby infuocati all’orizzonte

In questa notizia si parla di: derby - juve - next - infuocati

Prestiti Juve 2024/25: Sersanti si aggiudica il “derby” contro Gori, Muharemovic risponde presente - di Redazione JuventusNews24 Prestiti Juve 2024/25: Sersanti si aggiudica il “derby” contro Gori, Muharemovic risponde presente.

Big sul mercato, è bagarre in Serie A: super derby Milan-Inter-Juve - Oltre alla questione allenatori, continuano le indiscrezioni anche su diversi calciatori importanti: i top club italiani pronti a sfidarsi per il gioiellino della Premier Iniziato con la conferma di Antonio Conte e il ritorno di Max Allegri al Milan, il valzer degli allenatori prosegue con l’addio ufficiale di Gasperini, promesso sposo della Roma.

Calendario Serie A 2025-2026:Â Juve-Inter alla terza giornata, derby di Roma alla quarta, Milan-Napoli alla quinta | Segui la diretta - La prima giornata si disputerĂ il 24 agosto e la stagione si concluderĂ il 24 maggio, quattro le soste per la Nazionale

Juve Next Gen e derby infuocati all’orizzonte; La Juve, il Toro e quegli infuocati derby dell'equilibrio.

Juve, derby di Londra per Rugani | Calciomercato - Si profila un derby di Londra per Daniele Rugani che stando alle ultime indiscrezioni della carta stampata sarebbe intenzionato a lasciare la Juve per cercare più spazio altrove. Secondo calciomercato.com

Derby di Londra per un obiettivo della Juve | Calciomercato - La Juventus deve affrontare una concorrenza foltissima per Leon Goretzka: il centrocampista in scadenza con lo Schalke 04, si legge sul Daily Mirror, è al centro. Si legge su calciomercato.com