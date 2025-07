Juve la dirigenza vuole un centrocampista dalla Premier | Comolli pronto all’affondo

Calciomercato Juve, dirigenza bianconera pronta all'assalto per il centrocampista: arriva dalla Premier League Douglas Luiz è ormai prossimo all'addio, e il mercato della Juventus entra nel vivo. La mediana della squadra bianconera necessita di un nuovo innesto per andare a riempire lo slot che si libererĂ a breve. Il brasiliano è vicinissimo al suo ritorno in Premier League per trovare rilancio dopo una stagione da dimenticare. Proprio dalla Premier League potrebbe arrivare il nuovo centrocampista della Juventus. Nelle ultime ore sarebbe venuta a galla una nuova pista per andare ad arricchire l'organico bianconero in quel reparto.

L’Arsenal e il Tottenham potrebbero combattere per il centrocampista della Premier League - 2025-06-25 13:38:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Arsenal sta tentando di attirare Christian Norgaard agli Emirati come potenziale sostituto di Thomas Party.

Douglas Luiz Juve, possibile futuro in Premier League per il centrocampista: c’è un club in pole position - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve, possibile futuro in Premier League per il centrocampista brasiliano: c’è un club in pole position in vista dell’estate ormai alle porte.

Rovella è più che un’idea per il Milan: i rossoneri sfidano una big di Premier per l’ex centrocampista della Juve! Prima mossa effettuata da parte del Diavolo, ma la richiesta della Lazio è alta - di Matteo Barile Rovella piace al Milan, ma occhio alla concorrenza di quella big di Premier per l’ex Juve: il duello si incendia sulla base di questa prima mossa.

Douglas Luiz, duello Premier: quanto chiede la Juve e il punto sui sostituti Il club bianconero vuole liberarsi del centrocampista brasiliano: due squadre inglesi pronte. Tutti i nomi che possono rimpiazzarlo Sarà un duello inglese, sì. Anche perché in Premier

Berge Juventus: scala posizioni il mediano del Fulham. Perché piace alla dirigenza bianconera e qual è ad oggi la situazione - Perché piace alla dirigenza bianconera e la situazione Il mercato Juventus a centrocampo entra nel vivo.

50 milioni per il nuovo centrocampista: il colpo arriva dalla Premier League - La Juventus ha scelto il nuovo centrocampista: servono 50 milioni di euro per il rinforzo, arriva dalla Premier League Sostituire Douglas Luiz.