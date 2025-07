Studi ad alto budget come questi sono noti per perpetuare condizioni di lavoro difficili, precedentemente descritte dai dipendenti come un "incubo" e "catastrofiche". Il successo mondiale di Jujutsu Kaisen è in netto contrasto con le condizioni lavorative denunciate da animatori e associazioni no-profit. Il caso MAPPA, accusato di ritmi insostenibili e compensi irrisori, svela le crepe profonde dell'industria anime. Anche figure autorevoli come Jun Sugawara e Genga-chan confermano: il silenzio è la regola, ma la realtà è allarmante. Il prezzo del successo: dentro il "sistema MAPPA" Jujutsu Kaisen continua a scalare classifiche e incassare consensi, ma dietro le scene animate con cura millimetrica si nasconde un sistema produttivo definito da alcuni come "catastrofico". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen, le situazioni lavorative degli animatori dello studio MAPPA: "Forse guadagnano 400$ al mese"