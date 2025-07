Juanlu-Napoli da Siviglia arriva la svolta | cosa sta succedendo

Gli azzurri continuano ad insistere fortemente per Juanlu Sà nchez. Ci sono novità molto importanti sulla trattativa, con un’accelerata decisiva. Il Napoli, dopo aver messo a segno già diversi colpi come De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e Beukema, non intende fermarsi. Il ds Manna è al lavoro per mettere a disposizione di Antonio Conte la squadra completa della prossima stagione, ormai alle porte, che vedrà i campioni d’Italia affrontare ben 4 competizioni, senza voler sfigurare al ritorno in Champions League. Intanto, gli azzurri continuano ad allenarsi nel primo ritiro in Val di Sole e oggi scenderanno in campo per la seconda amichevole stagionale contro il Catanzaro alle ore 18. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

