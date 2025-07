Jovanotti dalla cucina dell' hotel di Sesto al Reghena svela come si preparano la uova alla Jova |Il video

«Ovunque io mi fermi qualcuno mi ricorda delle uova alla Jova. Oggi finalmente mostreremo come si fanno».Lorenzo Jovanotti, poche ore prima del Bike Concert di oggi, sabato 26 luglio, a Tarvisio, ha posto sui suoi canali social il video girato nei giorni scorsi nella cucina dell'hotel in Sylvis. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

