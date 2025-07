Joronen tra i pali. Solo suggestione.

Il lato A dell’estate bianconera finisce ufficialmente questa sera, quando il Cesena scenderĂ in campo nel tradizionale Memorial Sirotti contro il Forlì. Il test del Morgagni chiude, come ormai da tradizione da 8 anni a questa parte, il ritiro di Acquapartita. Ma i dubbi e le incognite che il Cavalluccio si porta dietro scendendo per la valle del Savio sono tanti. E un po’ in tutti i reparti. Tant’è che il volto del Cesena 2025-26 è ancora ben lontano dall’essere quello attuale. In porta l’unica certezza si chiama Alessandro Siano. Sì, perchĂ© su Klinsmann si sta scatenando un vero putiferio: la Cremonese attendeva Gollini, poi saltato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

