Dalla castitĂ forzata alla libertĂ di scegliere: i Jonas Brothers ricordano come la loro immagine pubblica sia stata travisata dai media. Durante una recente puntata del podcast Podcrushed condotto da Penn Badgley, i Jonas Brothers hanno parlato apertamente del peso mediatico subito da adolescenti, in particolare per via degli anelli della purezza, simbolo della loro scelta di attendere il matrimonio prima di avere rapporti sessuali. In un'epoca in cui erano al centro dell'attenzione globale, Nick, Joe e Kevin Jonas hanno rivelato quanto fosse scomodo rispondere pubblicamente a domande così intime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jonas Brothers, la pressione degli anelli della purezza: “Ci chiedevano della vita sessuale a 14 anni”

