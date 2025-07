John Textor tra Lione e Botafogo | tutti i rischi delle multiproprietà

Chiamasi excusatio non petita. Così può essere etichettata la dichiarazione fatta da John Textor durante la presentazione di Davide Ancelotti come nuovo allenatore del Botafogo. Era lunedì 14 luglio, in una sala stampa gremita di giornalisti e curiosi: il figlio d’arte si trovava in piena ansia da prestazione, ancora incredulo per essersi visto piovere un’opportunità professionale da fantascienza: la guida della squadra brasiliana più forte del momento, campione in carica sia del Brasileirão sia della Coppa Libertadores, per di più alla prima esperienza da allenatore, dopo avere fatto per una vita il vice al padre Carlo (che nel frattempo è diventato commissario tecnico proprio del Brasile ). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - John Textor tra Lione e Botafogo: tutti i rischi delle multiproprietÃ