Jesus Rodriguez | ruolo quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Como

Arrivato dal Betis, il 19enne è l'ennesimo giovane di talento approdato alla corte di Fabregas. Andiamo a scoprire i suoi numeri nelle competizioni principali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jesus Rodriguez: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Como

In questa notizia si parla di: jesus - rodriguez - ruolo - quotazione

TS – Jesus Rodriguez al Como, ufficiale il colpo di mercato: i dettagli dell’operazione - 2025-07-02 18:42:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Jesus Rodriguez è un nuovo giocatore del Como.

Jesús Rodríguez, sulla rampa di uscita - 2025-06-26 20:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Dopo essere entrati in piccole quantità di Juanmi, Collado E Sabaly E per lasciare il milionario da trasferire per l’azienda Johnny Cardoso a Atlético de Madrid Lui Betis Continua ad avanzare nell’operazione di output con un nome specifico sulla tabella, il Jesús Rodríguez.

Quanto ha pagato il Como Jesus Rodriguez - 2025-07-05 00:47:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

Jesus Rodriguez: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Como; Como vicino a Jesus Rodriguez: trattativa in fase avanzata; Europei Under 21, i giocatori più costosi. CLASSIFICA.

Jesus Rodriguez: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Como - Arrivato dal Betis, il 19enne è l'ennesimo giovane di talento approdato alla corte di Fabregas. gazzetta.it scrive

Napoli, nel ruolo di esterno sinistro in lista Jesus Rodriguez del ... - L’esterno classe 2005, Jesus Rodriguez, è sulla lista nel Napoli per il ruolo di esterno sinistro. Lo riporta gianlucadimarzio.com