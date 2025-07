Jared Leto sul set di Tron | Ares? Jeff Bridges svela | Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!

Durante il panel al Comic-Con, Jeff Bridges ha raccontato gli esilaranti retroscena sul metodo di recitazione di Jared Leto, protagonista di Tron: Ares. L'esperienza sul set di Tron: Ares ha riservato a Jeff Bridges più di una sorpresa. L'attore, tornato nel franchise a oltre un decennio da Tron: Legacy, ha raccontato un momento curioso legato al suo co-protagonista Jared Leto, noto per il suo approccio da attore di metodo. Prima di iniziare le riprese, a Bridges è stato comunicato che Leto avrebbe preferito essere chiamato Ares, il nome del suo personaggio. Il retroscena sul primo incontro tra Jeff Bridges e Jared Leto Durante la presentazione del film al Comic-Con di San Diego, Bridges ha raccontato l'episodio con tono ironico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jared Leto sul set di Tron: Ares? Jeff Bridges svela: “Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!”

In questa notizia si parla di: ares - leto - tron - bridges

TRON: Ares | Il nuovo trailer del film con Jared Leto - Un nuovo trailer da TRON: Ares è stato rilasciato nel primo pomeriggio odierno. In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro.

Jared Leto, che impatto avranno le accuse di molestie sessuali su Tron Ares e Masters of the Universe? - L'attore quest'anno sarà al cinema con i due grandi blockbusters legati entrambi a franchise cinematografici importanti per Disney e Amazon Il 2025 sarebbe dovuto essere l'anno del ritorno al cinema di Jared Leto visto che l'attore non compariva in un film dal 2022, anno del flop colossale di Morbius.

Tron Ares: Jared Leto "oscurato" dalle copertine di Empire dopo le accuse di molestie sessuali - Dopo le accuse che hanno investito l'attore nelle scorse settimane, la promozione intorno al film sta reagendo al problema Quello di Tron è sempre stato un franchise che ha aperto nuove strade, con la tecnologia utilizzata nel primo film cult del 1982 e con Tron: Legacy del 2010 che ha spinto i VFX ai loro limiti al momento dell'uscita.

Tron: Ares porterà il Grid nel mondo reale. Jared Leto guida il cast insieme a Jeff Bridges, con la colonna sonora dei Nine Inch Nails. https://gametimers.it/tron-ares-jared-leto-protagonista-nel-nuovo-film-disney-il-grid-invade-il-mondo-reale/ #TronAres #Jare Vai su Facebook

Jared Leto sul set di Tron: Ares? Jeff Bridges svela: “Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!”; Jared Leto resta nel personaggio e Jeff Bridges ironizza sul suo metodo al panel di Tron: Ares; Jared Leto continua a interpretare il suo ruolo mentre Jeff Bridges scherza sul metodo al panel di “Tron: Ares”.

Jared Leto sul set di Tron: Ares? Jeff Bridges svela: “Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!” - L'attore, tornato nel franchise a oltre un decennio da Tron: Legacy, ha raccontato un momento curioso legato al suo ... msn.com scrive

Jared Leto resta nel personaggio e Jeff Bridges ironizza sul suo metodo al panel di "Tron: Ares" - Con di San Diego, come scrive The Hollywood Reporter, Jeff Bridges ha conquistato il pubblico con una battuta sul metodo attoriale di Jared Leto. Come scrive msn.com