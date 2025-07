Jannik Sinner una buona notizia agli Us Open | cosa può accadere

Darren Cahill non sarà agli Us Open per seguire Jannik Sinner nella sua ennesima impresa in terra americana. Il numero uno al mondo sarà accompagnato solo da Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, il preparatore atletico finito al centro dello scandalo dopo il caso doping di Indian Wells. In molti sono rimasti perplessi nell'apprendere della decisione dell'allenatore australiano. Ma, in fondo, potrebbe trattarsi di un'ottima notizia pensando al futuro. Come scrive Fanpage, "Cahill non salterebbe l'ultimo grande appuntamento della stagione con Sinner se non avessero già discusso seriamente di proseguire il rapporto di collaborazione almeno per un altro anno". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "una buona notizia agli Us Open": cosa può accadere

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - notizia - agli

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open https://ilfaroonline.it/2025/07/20/jannik-sinner-salta-il-masters-1000-di-toronto-lazzurro-rientra-agli-us-open/613759/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cro Vai su X

Jannik Sinner Fan Club giovanissimo premiato a Bergamo da Loredana Poli agli ATP Challenger di TCMille Tennis Club Città dei Mille - Bergamo Da qui è partita la sua carriera e ora a Wimbledon Oggi non è solo il suo sogno, ma il sogno di tutto un Paese. Vai su Facebook

Cahill non sarà con Sinner agli US Open: perché può diventare una buona notizia; Sinner senza Cahill agli US Open? Arriva la smentita; Cosa cambia oggi per Jannik Sinner? Che notizia per i tifosi.

Sinner, Cahill assente agli US Open? La smentita di Brad Gilbert: «È completamente falso» - Dopo l'indiscrezione fatta uscire da Repubblica, secondo cui Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, non sarebbe stato presente agli US Open, si è ... Secondo ilmessaggero.it

Sinner agli US Open senza Cahill? Gilbert smentisce: è giallo sul coach di Jannik - Brad Gilbert, collega dell'australiano a ESPN, smentisce e scrive di fake news: è giallo sul coach di Jannik. Da sport.virgilio.it