James Gunn condivide un primo sguardo ufficiale al cameo più memorabile di Superman!

In vista del panel di Peacemaker  al Comic-Con di San Diego, il regista di Superman, James Gunn, ha condiviso alcune foto ufficiali del dietro le quinte del cameo di John Cena  nei panni di Christopher Smith. Nel film, Lex Luthor rivela al mondo che i genitori di Superman lo hanno mandato sulla Terra per conquistare il pianeta e creare un harem. Sfruttando il suo disprezzo per supereroi amati come l’Uomo d’Acciaio, il geloso Peacemaker appare in un talk show per criticare i Supereroi. In queste foto è presente anche Cleavis Thornwaite, interpretato da Michael Ian Black, un personaggio che Gunn ha confermato tornerà nella seconda stagione di Peacemaker. 🔗 Leggi su Cinefilos.it