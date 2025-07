Oltre a essere strumento per la ricerca, il supercalcolo è un asset strategico per addestrare modelli di AI e gestire la convergenza tra hardware, algoritmi e modelli numerici. Ne abbiamo parlato con una delle più autorevoli voci dell'informatica, ospite in Europa al meeting globale dei premi Nobel. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Jack Dongarra ci spiega tutto quello che troveremo nei supercomputer del futuro