Ivan Montenero muore a 42 anni dopo il turno di lavoro | tragedia sull’autostrada Salerno-Avellino

Una vita spezzata in pochi istanti. Ivan Montenero, 42 anni, originario di Baronissi, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto lungo la carreggiata nord del raccordo Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Baronissi Sud, la mattina di sabato 26 luglio. Era appena uscito dal turno di lavoro e stava tornando a casa a bordo della sua Jeep. Non ci arriverà mai. Cosa è successo sull'autostrada?. L 'incidente si è verificato in un tratto già noto per la sua pericolosità , tra il chilometro 8,200 e il chilometro 3,520, in direzione nord verso Fisciano. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, il veicolo ha perso il controllo, urtando violentemente contro il new jersey laterale per poi finire contro quello centrale.

