Italiano a fondoValles Entusiasmo e intensità colpito dal mio Bologna Possiamo stupire ancora

dall'inviato Gianmarco Marchini VALLES (Bolzano) Come dopo i viaggi più belli, Il Bologna si congeda da Valles con una valigia che fatica a chiudersi: dentro, tante certezze e tanta passione. "Sono davvero contento di com'è andato questo ritiro. Non mi aspettavo da parte dei ragazzi questa condizione e questo entusiasmo - è il bilancio di pancia che fa Vincenzo Italiano –. La scorsa stagione, l'aver vinto la Coppa Italia, ci ha lasciato la consapevolezza di essere un gruppo che può stupire ancora". La sensazione netta è che questa squadra stia ancora cavalcando l'onda emotiva dell'Olimpico, in una simbiosi emotiva con i suoi tifosi anche qui in Val Pusteria.

