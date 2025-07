Italiano a bordo Freedom Flotilla ' siamo in rotta per Gaza'

"Siamo in rotta per Gaza, tra 4-5 ore raggiungeremo il punto dove due mesi fa è stata intercettata l'altra nave, la Madleen". Lo dice Tony La Piccirella, uno dei due skipper della nave Handala di Freedom Flotilla, salpata da Gallipoli dopo la partenza da Siracusa, che si sta dirigendo verso Gaza, in un audio inviato all'ANSA. Riferendosi al precedente sequestro della nave di Freedom Flotilla afferma che "se non arriveremo ad Ashdod sulle nostre gambe, vuol dire che Idf ci ha intercettato, è salito sulla nostra barca e ne ha preso possesso, ci ha sequestrato illegalmente in acque internazionali e ci ha portato ad Ashdod con un rapimento di persona". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'

In questa notizia si parla di: freedom - flotilla - gaza - siamo

Boldrini: “Malta soccorra la nave di Freedom Flotilla” - Laura Boldrini – foto di Marco Spartà ROMA – “Malta soccorra la nave di Freedom Flotilla: quegli aiuti devono arrivare a Gaza.

L’attacco alla Freedom Flotilla è la solita strategia di Israele: colpire contando sull’impunità internazionale - L’attacco israeliano alla Freedom Flotilla, avvenuto in acque internazionali vicino a Malta, non è né un’eccezione, né un fatto più grave di ciò che è successo finora.

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - L'organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition annuncia una nuova missione per rompere l’assedio su Gaza.

Freedom Flotilla verso Gaza, l'italiano a bordo: “Siamo vicini alla costa e pronti a tutto” https://repubblica.it/esteri/2025/07/26/news/tony_la_piccirella_freedom_flotilla_gaza-424753728/… Vai su X

‼️La nave Handala, salpata dal porto di Gallipoli lo scorso 20 luglio per raggiungere Gaza, ha a bordo un equipaggio di 21 persone di diverse nazionalità, tra cui una parlamentare ed una europarlamentare francesi e due cittadini italiani: Antonio La Piccirella Vai su Facebook

Freedom Flotilla verso Gaza, l'italiano a bordo: “Siamo vicini alla costa e pronti a tutto”; Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'; Governo di Gaza: 100mila bambini a rischio morte imminente. Meloni: controproducente riconoscere ora - Italiano a bordo Freedom Flotilla: Siamo in rotta per Gaza.

Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza' - 5 ore raggiungeremo il punto dove due mesi fa è stata intercettata l'altra nave, la Madleen". Come scrive msn.com

Freedom Flotilla verso Gaza, l'italiano a bordo: “Siamo vicini alla costa e pronti a tutto” - Intervista a Tony La Piccirella, uno dei due italiani a bordo dell’Handala: “Noi vogliamo sensibilizzare e fare pressione sui nostri governi, che con il ... Riporta repubblica.it