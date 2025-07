Italia Viva svela il nuovo direttivo per il territorio di Rimini e San Marino | L’inizio di una nuova era

Parte il nuovo corso di Italia Viva nella provincia di Rimini e nella Repubblica di San Marino, con la presentazione del nuovo gruppo dirigente provinciale. Un appuntamento che ha rappresentato, al tempo stesso, il rilancio di un progetto politico e l’inizio di una nuova fase, dopo mesi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: italia - viva - rimini - marino

Successo in piazza San Giustino per la serata Viva l’Italia Dance [FOTO] - In tantissimi ieri sera, 10 maggio, in piazza San Giustino a Chieti per la serata dance con il format Viva l’Italia Dance, la prima dei due giorni di festa dedicati al Santo Patrono, con la musica degli anni 2000 che ha fatto ballare veramente tutti.

Italia Viva corteggia il Pd: ci siamo. La Sinistra: "Serve discontinuità " - Il campo largo in Toscana è anche (e soprattutto) questione di prospettive. E l’ultima sembra essere quella del salto collettivo sull’Arca di Noè a trazione Dem per sfuggire al diluvio dell’anonimato politico (e rimandare poi le discussioni una volta a bordo).

Fabrizio Faimali aderisce a Italia Viva - Fabrizio Faimali annuncia la sua adesione a Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi. La decisione «nasce dalla piena condivisione della visione politica riformista, europeista e pragmatica che caratterizza il progetto di Italia Viva».

IL CERCHIO DELLA VITA intramontabile Tra pochissimo il nostro Disney Show tornerĂ in giro per l'Italia restate sintonizzati per aggiornamenti PROSSIMO APPUNTAMENTO: Rimini Comix, 19 luglio! ? #disneyshow #disney #disneyit #disneyitalia # Vai su Facebook

Italia Viva Rimini e San Marino presenta il nuovo direttivo; Rimini: Italia Viva Riviera presenta il nuovo direttivo provinciale; San Marino Song Contest 2025: vince Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” e vola all'Eurovision.

Rimini: Italia Viva Riviera presenta il nuovo direttivo provinciale - Una serata densa di significato ha segnato la ripartenza ufficiale di Italia Viva nella provincia di Rimini e nella Repubblica di San Marino, con la ... Secondo chiamamicitta.it

Rimini. Italia Viva, Ubaldi presenta il direttivo provinciale - Italia Viva, Il segretario Fabio Ubaldi presenta il direttivo provinciale. Segnala lapiazzarimini.it