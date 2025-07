Italia temperature shock giù anche di 15 gradi | grossa allerta tra temporali e grandine Ecco dove

L’ondata di caldo che ha colpito duramente l’Italia nelle ultime settimane sembra destinata a perdere potenza. Dopo giornate segnate da temperature estreme e condizioni afose, un cambiamento significativo sta per raggiungere il Paese. Una perturbazione in arrivo da ovest porterà infatti aria più fresca e instabilità, segnando una fase di transizione sul fronte meteorologico. La situazione, monitorata con attenzione dalle autorità competenti, potrebbe comportare disagi temporanei a causa dei fenomeni atmosferici intensi previsti. Tuttavia, il rovescio della medaglia sarà un evidente calo termico, particolarmente apprezzato nelle regioni che hanno sfiorato i 40°C nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, temperature shock “giù anche di 15 gradi” : grossa allerta tra temporali e grandine. Ecco dove

