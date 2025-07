Italia Si ferma con l’auto per aiutare per lei è il massacro | travolta in pieno da un Suv

In certe situazioni, l'altruismo si trasforma in tragedia. Gesti compiuti per senso civico e umanità , che dovrebbero essere motivo di ammirazione, si concludono invece in modo drammatico. Sono eventi che sconvolgono, lasciando una comunità intera con il fiato sospeso e domande senza risposte. In momenti come questi, la realtà si scontra duramente con il valore della solidarietà . La cronaca continua purtroppo a raccontare storie di vite spezzate in circostanze assurde, che spesso mettono in luce l'imprevedibilità della strada e le sue insidie. Tra soccorsi, emergenze e decisioni istintive, bastano pochi secondi perché tutto cambi radicalmente.

Tragedia sulla SS16 a Bari, all’uscita della tangenziale del quartiere San Paolo. Una coppia si è fermata per prestare soccorso ad un’altra coppia che era rimasta coinvolta in un incidente non grave. Poco dopo un Suv ha travolto la donna che si era fermata Vai su Facebook

