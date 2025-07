Italia ragazzo massacrato dal branco e lasciato per terra

È stato picchiato a sangue con dei bastoni da sei sconosciuti, che lo hanno affiancato lungo una strada provinciale e poi abbandonato sul ciglio. Ora lotta tra la vita e la morte in un letto del policlinico Gemelli. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di sabato 26 luglio, poco dopo le 18, nei pressi di Tarquinia, in provincia di Viterbo, lungo la Strada Provinciale 45. Il giovane camminava da solo quando un furgone grigio si sarebbe fermato a pochi metri da lui. In pochi secondi, sei uomini sarebbero scesi dal mezzo e lo avrebbero aggredito con pugni, calci e bastonate, fino a lasciarlo esanime sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ragazzo massacrato dal branco e lasciato per terra

In questa notizia si parla di: italia - ragazzo - massacrato - branco

Italia, un altro omicidio nella notte, ucciso a coltellate un ragazzo di 26 anni - Tragedia nella notte a Bergamo, dove un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate durante un violento litigio scoppiato in strada, in via Ghirardelli, non lontano dallo stadio.

Italia, coltellata mortale: ucciso ragazzo di 19 anni - TORINO – Un ragazzo di soli 19 anni, di origini africane, è morto accoltellato ieri sera, venerdì 2 maggio, nel quartiere Barriera di Milano, una delle zone più densamente popolate e problematiche della città .

Italia, coltellata al cuore: ucciso ragazzo di 19 anni - Un ragazzo di 19 anni, Mamoud Diane, di nazionalità ivoriana e residente in provincia di Cuneo, è stato ucciso a coltellate ieri sera, venerdì 2 maggio, nel quartiere Barriera di Milano.

Sassari: ragazzo di 12 anni pestato da branco di coetanei nel dopo Cavalcata finisce al pronto soccorso; Bressanone, diciottenne pestato da ragazzi altoatesini a una festa di Maturità : «Sei uno sporco italiano»; Picchiato dal branco dopo un Maturaball. Ragazzo ricoverato in ospedale.

Ragazzo preso a bastonate dal branco nel Viterbese, è grave - Un ragazzo sarebbe stato aggredito brutalmente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, da sei persone che, stando a quanto riferito, sono arrivate a bordo di un furgone grigio, e dopo averlo affiancato ... msn.com scrive

Pestato dal branco a Porto Palo, "Mi dicevano sporco negro". Il racconto choc di Atef Yasser - «Mi hanno massacrato di botte, erano quaranta, una banda, sono stato accoltellat ... Lo riporta castelvetranonews.it