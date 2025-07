Italia esodo senza precedenti | oltre 6,3 milioni di connazionali vivono all' estero un record storico secondo l' Istat

Un'Italia sempre più connessa al mondo, con oltre 6,3 milioni di cittadini che vivono oltre confine. I nuovi dati ISTAT 2024 rivelano una crescita record, nuove mete preferite e un profilo degli emigrati sempre più sfaccettato. Giovani, laureati e intere famiglie guidano questa "fuga", che non è sol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia, esodo senza precedenti: oltre 6,3 milioni di connazionali vivono all'estero, un record storico secondo l'Istat

In questa notizia si parla di: oltre - italia - milioni - vivono

Finale Coppa Italia 2025: oltre 50mila biglietti venduti. Pronta la maxi coreografia rossoblù - Bologna, 5 maggio 2025 – Sarà uno stadio Olimpico da tutto esaurito per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio.

Maggio nero per i trasporti: in arrivo oltre 30 scioperi in tutta Italia già da lunedì.Il calendario, le fasce garantite, le città coinvolte - Dalle ferrovie agli aeroporti, passando per autobus e metropolitane, il settore dei trasporti sarà attraversato da una lunga serie di scioperi che minacceranno la regolarità dei.

Malori in Italia, oltre 100 persone intossicate: “Dolori fortissimi, cos’avevano fatto poco prima” - È salito a 174 il numero delle persone colpite da gastroenterite dopo aver partecipato alla manifestazione podistica «Camminata tra boschi e contrade», svoltasi il primo maggio a Valdagno, in provincia di Vicenza.

Oltre 2 milioni di minori in Italia vivono in povertà o esclusione sociale. Dietro questi numeri ci sono volti, storie, diritti negati. E c’è l’urgenza, come chiede la Cgil, di rafforzare i servizi pubblici – vedi servizi educativi per l'infanzia, scuola, sanità , welfare territo Vai su Facebook

Nel 2024, oltre due milioni di bambini e ragazzi sotto i 16 anni vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale. Le disuguaglianze si acuiscono al Sud, tra le famiglie numerose e tra i minori stranieri. I dati Istat Vai su X

Dove vivono gli italiani all'estero? Argentina e Germania in testa; Povertà in crescita: oltre 5,6 milioni di italiani in condizioni estreme; In Italia quasi cinque milioni di anziani vivono soli.

Chikungunya, allarme virus in Europa: epidemia in Francia e primi casi in Italia - L’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte: “5,6 miliardi di persone vivono in aree a rischio” Dopo il West Nile, un nuovo virus minaccia l’estate europea. Segnala msn.com

Povertà alimentare in crescita: oltre 4 milioni di famiglie italiane a rischio - Nel 2023, oltre 5,9 milioni di persone in Italia vivono una condizione di deprivazione alimentare, sia materiale sia sociale. Si legge su foodaffairs.it