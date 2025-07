Italia d’oro nel fioretto maschile | battuti gli Usa all’ultima stoccata il trionfo è mondiale

Finale thriller per la squadra azzurra: decisiva la stoccata di Bianchi. È il 25° oro iridato per il fioretto italiano. Il fioretto azzurro torna a brillare sul tetto del mondo. In una giornata da incorniciare per la scherma italiana, il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi ha conquistato il titolo mondiale battendo in finale gli Stati Uniti 44-43. Una vittoria sofferta ma meritatissima, arrivata all’ultima stoccata, che regala all’Italia il primo oro in questa edizione dei Mondiali e il 25° titolo iridato a squadre nella storia del fioretto maschile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Italia d’oro nel fioretto maschile: battuti gli Usa all’ultima stoccata, il trionfo è mondiale

