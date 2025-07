Israele | stasera riprendono lanci aiuti pronti a corridoi umanitari

Milano, 26 lug. (askanews) – Israele riprenderĂ nella notte di sabato 26 luglio i lanci aerei di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza. Lo ha comunicato l’Idf, precisando in una nota che la missione prevede sette pallet contenenti farina, zucchero e alimenti in scatola, forniti da organizzazioni internazionali. Le forze armate israeliane hanno inoltre riferito che saranno istituiti corridoi umanitari per garantire il passaggio sicuro dei convogli dell’Onu incaricati della distribuzione di cibo e medicinali alla popolazione. È stata anche annunciata la disponibilitĂ a introdurre “pause umanitarie” localizzate per facilitare le operazioni di soccorso, senza però specificare dove e quando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: umanitari - israele - lanci - aiuti

Israele appoggia il piano USA per aiuti umanitari a Gaza, Hamas sotto accusa - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che "Israele sostiene pienamente l'iniziativa americana di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, che non prevede la partecipazione diretta di Israele".

Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina, Usa: "Al via aiuti umanitari a Gaza senza Israele"; cala il gelo con Neatnyahu - Il Presidente Usa dal 13 maggio in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti ma senza Israele.

Gaza, Mieli: “Non sappiamo se a bloccare gli aiuti umanitari è Israele”. Scontro con Fittipaldi su La7 - Durissimo scontro a Piazzapulita (La7) tra il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, e l’editorialista del Corriere della Sera, Paolo Mieli, sulla tragedia senza fine a Gaza e sul blocco degli aiuti umanitari per mano del governo israeliano.

"Riprendiamo il lancio di #aiuti a #Gaza, pronti a corridoi umanitari": l'annuncio di #Israele #26luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/07/26/news/israele-riprendiamo-lancio-aiuti-gaza-corridoi-umanitari-popolazione-43520231/… Vai su X

Israele non ha aperto un nuovo fronte. Ha sbarrato una nuova porta all’inferno. E come sempre, le Nazioni Unite e UE si sono svegliate solo dopo i bombardamenti israeliani. L’Unione Europea ha espresso “preoccupazione per la violazione della sovranità sir Vai su Facebook

Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza:corridoi umanitari per convogli ONU - Manifestazione antigovernativa a Tel Aviv; Gaza, Israele annuncia ripresa lanci aiuti umanitari: Corridoi per convogli Onu con cibo; Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza. LIVE.

Gaza, Israele riprende i lanci di aiuti umanitari. L'esercito: "Fake news i morti di fame" - Così l'Idf sui social, dopo aver annunciato la ripresa degli aiuti. Si legge su msn.com

Israele annuncia: "Riprendiamo il lancio di aiuti a Gaza, pronti a corridoi umanitari" - Per consentire "la circolazione sicura dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano cibo e medicinali", l'esercito israeliano (Idf) ... Lo riporta iltempo.it