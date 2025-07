Israele ora pure Giuliano Ferrara cambia idea | Davanti ai morti per fame non hanno più senso i torti e le ragioni

A Gaza continua a mietere vittime la carestia scoppiata dopo che l'esercito israeliano ha bloccato l'ingresso degli aiuti alimentari. A essere colpiti sono soprattutto i più piccoli. Nelle ultime 24 ore cinque persone sono morte di fame nella Striscia: tre di queste erano bambini. Una situazione che sembra aver spinto persino Giuliano Ferrara a cambiare opinione sulla guerra portata avanti da Israele. "Di fronte alle testimonianze lancinanti della fame e alla claustrofobica enormità del numero delle vittime non hanno più il senso originario i torti e le ragioni, le analisi politiche cosiddette si volatilizzano e spariscono nella pura emozione, il controllo razionale sui dati è imprigionato nella passione, non ce la si fa quasi più a ragionare, a comporre i fatti con i fantasmi", scrive l'ex ministro di Silvio Berlusconi sulla prima pagina del Foglio, giornale che ha fondato e diretto fino al 2015.

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Privatizzare la fame di Gaza, Israele verso l’intesa con gli Usa - Israele è vicino a un’intesa con gli Stati uniti sulla creazione di un meccanismo di distribuzione degli aiuti a Gaza totalmente controllato da Tel Aviv.

A Gaza la fame è usata come arma di guerra: Israele blocca 160mila tonnellate di aiuti alla frontiera - Nella Striscia di Gaza 470.000 persone stanno affrontando una fame catastrofica, e l'intera popolazione è colpita da insicurezza alimentare acuta: 71.

Affamare i bambini: così la guerra sporca di Israele è un regalo ai terroristi - Una democrazia alla deriva come Israele, con la sua necessaria partecipazione popolare al consenso e i rapporti consolidati con le nostre democrazie, sta usando la fame come arma di guerra. Secondo today.it