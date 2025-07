Israele annuncia | Riprendiamo il lancio di aiuti a Gaza pronti a corridoi umanitari

Per consentire "la circolazione sicura dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano cibo e medicinali", l'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che riprenderanno¬†i corridoi umanitari cos√¨ come i lanci di aiuti¬†"contenenti farina, zucchero e cibo in scatola" nella Striscia di Gaza.¬†Lo hanno annunciato le forze di Tel Aviv dopo che si sono susseguiti giorni di appelli e accuse. "Le forze di difesa israeliane - si legge in una nota - sono pronte a implementare pause umanitarie nelle aree densamente popolate e continueranno a operare per smantellare le infrastrutture terroristiche ed eliminare i terroristi nelle aree di attivit√†". 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Israele annuncia: "Riprendiamo il lancio di aiuti a Gaza, pronti a corridoi umanitari"

In questa notizia si parla di: gaza - corridoi - umanitari - israele

Corridoi universitari per Gaza. Un ponte tra Unipi e la Palestina per studenti e ricercatori rifugiati - di Mario Ferrari PISA Un ponte tra l’ Università di Pisa e la popolazione palestinese, capace di offrire a giovani studenti e ricercatori non solo il diritto allo studio, ma anche una via di fuga dalla guerra.

"Assistenza umanitaria urgente alla popolazione di Gaza, attraverso corridoi umanitari. Interruzione di ogni rapporto di cooperazione militare con Israele. Approvata maggioranza la mozione di Ricci (Avs) e Proietti (Pd) https://consiglio.regione.umbria.it/informa Vai su X

ISRAELE DISTRIBUISCE MILIONI DI PASTI A GAZA E SMASCHERA LA PROPAGANDA DI HAMAS Israele ha recentemente intensificato i propri sforzi umanitari nella Striscia di Gaza, distribuendo milioni di pasti gratuiti alla popolazione civile. Questa inizia Vai su Facebook

Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza:corridoi umanitari per convogli ONU - Manifestazione antigovernativa a Tel Aviv; Gaza, Israele annuncia ripresa lanci aiuti umanitari: Corridoi per convogli Onu con cibo; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta |Israele: ¬ęRiprendiamo il lancio di aiuti a Gaza, pronti a pause e a corridoi umanitari¬Ľ. Ma l'esercito: ¬ęFalso che l√¨ si muoia di fame¬Ľ.

Gaza, Israele riprende i lanci di aiuti umanitari. L'esercito: "Fake news i morti di fame" - Così l'Idf sui social, dopo aver annunciato la ripresa degli aiuti. Come scrive ilgiornale.it

Israele annuncia: "Riprendiamo il lancio di aiuti a Gaza, pronti a corridoi umanitari" - Per consentire "la circolazione sicura dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano cibo e medicinali", l'esercito israeliano (Idf) ... Si legge su iltempo.it