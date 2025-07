Israele | A Gaza nessuna carestia lanceremo aiuti umanitari ma la guerra continua

"A Gaza non c'è carestia; questa è una fake news promossa da Hamas", è quanto sostiene l'esercito israeliano in una nota che annuncia la ripresa del lancio di aiuti dal cielo e corridoi umanitari per i convogli delle Nazioni Unite. "La guerra continua" sottolinea l'Idf. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Salman (presidente comunità Palestinese Roma): “Continua lo sterminio a Gaza. Il mondo non può andare avanti così” - Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e Lazio ha partecipato alla manifestazione per la pace e contro il riarmo del Paesi Europei e ha commentato la situazione a Gaza.

A Gaza disastro umanitario: e la macchina della solidarietà continua a muoversi - A Gaza, la situazione è estremamente pericolosa a causa della guerra. I civili palestinesi che vivono in questo territorio di 365 km², è in grave difficoltà a causa della distruzione di abitazioni, scuole e ospedali che ormai sono ridotti in macerie.

Medio Oriente, Israele continua a colpire Gaza - In Medio Oriente è salito a 31 morti e decine di feriti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

Due neonati sono morti di fame ieri a Gaza, in una giornata segnata dall'ennesima strage ai punti di distribuzione alimentare. Israele continua a bloccare gli aiuti. La minaccia della carestia si somma a quella della guerra @luigispinola Vai su X

Per i bambini di Gaza manca anche il latte Nella Striscia di Gaza si continua a morire di fame per il blocco degli aiuti umanitari. Centomila i bambini... Vai su Facebook

