Isolato un caso di West Nile Virus in un cavallo nel Catanese

Confermato un caso di West Nile Virus (Wnv) in un cavallo ospitato presso un allevamento equino nel Catanese. L’individuazione tempestiva è stata possibile grazie al costante monitoraggio svolto dai servizi del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania nell’ambito del piano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: caso - west - nile - virus

West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano - Febbre West Nile: ci sono tre nuovi casi sospetti in attesa di conferma nella zona del litorale casertano, per altrettanti ricoveri all?ospedale di Aversa e un quarto paziente con sintomi.

La canzone nazista che rompe l’algoritmo di Instagram: il caso del nuovo singolo di Kanye West - Il brano “Heil Hitler” di Kanye West è diventato la colonna sonora di migliaia di Reel su Instagram. E questo succede nonostante le policy di Instagram che dovrebbero bloccare i contenuti legati all'esaltazione del nazismo.

West Nile, un ricovero a Modena: è il primo caso dell’anno - Modena, 4 luglio 2025 – È stato registrato mercoledì il primo caso di West Nile del 2025 nella nostra provincia.

PRIMO CASO AD #ANZIO. AUMENTANO I CASI DEL VIRUS WEST NILE Vai su Facebook

West Nile:un caso al Cardarelli, è paziente fragile asintomatico. Possibile contatto con il virus prima di entrare in ospedale #ANSA Vai su X

Primo caso stagionale di West Nile nel Torinese: uomo ricoverato all'ospedale di Moncalieri, non è in pericolo; Virus West Nile, sette nuovi casi nel Lazio. Due in provincia di Roma; West Nile virus: in Italia 32 casi confermati, 21 nella provincia di Latina.

West Nile Virus, isolato caso in un cavallo nel Catanese - Un caso di West Nile Virus (Wnv) in un cavallo ospitato presso un allevamento equino nel Catanese è stato confermato dall'Azienda sanitaria provinciale (Asp) del capoluogo etneo. Secondo msn.com

Isolato un caso di West Nile virus in un cavallo nel Catanese - CATANIA – Isolato un caso di West Nile Virus in un cavallo ospitato presso un allevamento equino nel Catanese. Da livesicilia.it