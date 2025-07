Un valzer iniziato col botto, che adesso accelera ancora di più. Tra milioni e attese, una danza che coinvolge anche l’Italia. Ma i fuochi d’artificio veri devono ancora esplodere Isak, Sesko e. così il valzer delle punte (di diamante) coinvolge anche l’Italia (Foto: LaPresse) – serieanews.com Ekitike, Mbuemo, Matheus Cunha. E alla fine si è aggregato anche il sogno proibito Gyokeres. È quel momento in cui gli attaccanti iniziano a muoversi come tessere di domino, uno dopo l’altro. Prezzi folli, offerte impensabili fino a un paio d’anni fa. Soprattutto in Premier League, certo, ma ormai il virus ha contagiato anche il resto del mondo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

