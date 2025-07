Irruzione dell’Idf sulla nave Handala diretta a Gaza con due italiani a bordo | Ci abbiamo provato lo stesso

Alle 22:45 i militari israeliani hanno abbordato la nave, poi le telecamere sono state manomesse, lo schermo è diventato nero e si sono sentite solo le urla dell'equipaggio. I 21 membri della Handala, compresi i due connazionali, saranno con ogni probabilità deportati in Israele e arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nave - handala - irruzione - diretta

Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video - La nave Handala della missione Freedom Flotilla ha lasciato il porto di Siracusa nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio.

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza - A poco più di un mese dal blitz di Israele che ha bloccato il tentativo della Madleen – su cui erano imbarcate anche Greta Thunberg e l’eurodeputata Rima Hassan – di sbarcare nella Striscia, la Freedom Flotilla Coalition ci riprova: da Siracusa è infatti salpata in direzione Gaza la nave Handala, con a bordo 18 tra attivisti (di cui non è stata rivelata l’identità) e personale tecnico, più un piccolo carico di aiuti.

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi - GALLIPOLI – E’ partita la scorsa domenica da Siracusa e tra le tappe in itinerario, prima di dirigersi verso la Striscia di Gaza, c’è anche il porto di Gallipoli dove attraccherà in queste ore la nave Handala, gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, dopo il blocco di quella precedente, la.

Freedom Flottilla, i soldati israeliani fanno irruzione a bordo della nave al largo di Gaza; Irruzione dell’Idf sulla nave Handala diretta a Gaza con due italiani a bordo: “Ci abbiamo provato lo stesso; Israele: Tregua umanitaria di 24 ore e ripresa degli aiuti a Gaza - L'esercito israeliano attuerà un cessate il fuoco umanitario a partire da domani mattina e fino a sera.

Irruzione dell’Idf sulla nave Handala diretta a Gaza con due italiani a bordo: “Ci abbiamo provato lo stesso” - Alle 22:45 i militari israeliani hanno abbordato la nave, poi le telecamere sono state manomesse, lo schermo è diventato nero e si sono sentite solo le ... Come scrive fanpage.it

Irruzione dell’Idf sulla nave della Freedom Flotilla al largo di Gaza: attivisti arrestati - La Handala, con anche due italiani a bordo, bloccata dai militari al largo della Striscia La barca Handala, 37ma missione in 18 anni della Freedom Flotilla, è stata abbordata stasera dall’Idf al largo ... Segnala repubblica.it