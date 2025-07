L’ Iraq è alle prese con il caldo torrido. A Baghdad le temperature superano i 45° e gli abitanti stanno facendo tutto il possibile per stare al fresco, soprattutto a causa delle frequenti interruzioni di corrente nella rete elettrica nazionale. In tantissimi si rifugiano nelle piscine della città dove le famiglie si riuniscono per rinfrescarsi e prendersi una pausa dal caldo soffocante. Nelle affollate strade del mercato della capitale irachena, alcuni negozianti hanno escogitato modi creativi per combattere il caldo e continuare a lavorare. Molti hanno improvvisato sistemi di raffreddamento collegando irrigatori ad acqua a ventilatori elettrici, offrendo sollievo sia a se stessi che ai passanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iraq nella morsa del caldo: a Baghdad la gente si rinfresca in piscina