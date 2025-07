Uomini armati hanno attaccato il Palazzo di Giustizia di Zahedan, nella provincia sud-orientale del Sistan e Baluchistan: il gruppo separatista sunnita-baluco Jaish al-Adl (Esercito della Giustizia) ha rivendicato la responsabilitĂ dell’attacco. Il gruppo, riferisce Iran International, media legato all’opposizione, aveva recentemente minacciato ritorsioni per l’esecuzione di prigionieri baluci in Iran. Secondo le prime informazioni riportate da Mehr, diverse persone sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco tra il gruppo e le forze di sicurezza. Le squadre di soccorso sono sul posto e l’edificio è stato evacuato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, commando attacca un palazzo di giustizia nel sud: almeno 8 morti. Media di Stato: “E’ terrorismo”