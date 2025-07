Io sono Farah è la nuova serie turca di Canale 5 | trama cast e quando in TV

Una nuova soap turca si prepara a debuttare nel pomeriggio di Canale 5: Io sono Farah (titolo originale Adim Farah) arriverà sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 28 luglio. Pronti a scoprire qualcosa di più? Io sono Farah, trama della serie tv. Farah Ersadi è una donna iraniana di 28 anni che, durante la sua fuga dall’Iran verso la Francia sei anni fa, si è vista costretta a fermarsi a Istanbul dopo aver appreso di essere incinta. Inizia così a vivere in Turchia come immigrata clandestina. Suo figlio, Kerimsah, nasce affetto da una grave malattia rara, caratterizzata da un sistema immunitario estremamente fragile, il che richiede un ambiente sterile per la sua sopravvivenza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Io sono Farah è la nuova serie turca di Canale 5: trama, cast e quando in TV

In questa notizia si parla di: farah - sono - serie - canale

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? - “Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

On Monday, July 28th at 3:45 pm on Canale 5 , the exclusive debut of #IosonoFarah (original title Adım Farah), the adaptation of the Argentine series "La Chica Que Limpia" (The Clean Girl). And guess who's in the lead role? None other than our beloved #De Vai su X

Dopo vari rinvii, finalmente da lunedì alle 15:45 arriva su Canale 5 "Io sono Farah", la nuova serie turca che segna il ritorno in TV dell’amatissima #DemetÖzdemir! Farah è una giovane iraniana arrivata clandestinamente a Istanbul per salvare suo figlio mal Vai su Facebook

Io sono Farah nel pomeriggio di Canale 5: le serie turche prenderanno il posto di Uomini&Donne?; Io sono Farah quando va in onda su Canale 5: trama, cast; Io Sono Farah, inizia il ‘nuovo’ Terra Amara di Canale 5. Quando inizia, cast e di cosa parla.

Io sono Farah debutta nel pomeriggio di Canale 5: le serie turche prenderanno il posto di Uomini&Donne? - Forbidden Fruit, La forza di una donna e Io sono Farah: quale delle tre dizi farà un passo indietro i ... Scrive elle.com

Io sono Farah, trama della serie tv - Io sono Farah (Adim Farah) è la nuova serie tv turca che ci terrà compagnia tutta l'estate. Segnala superguidatv.it